هجوم جديد ضد أرتال نقل معدات للقوات الأمريكية جنوبي العراق

2020/09/16 | 08:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف هجوم ثالث رتلاً يحمل معدات للقوات الأمريكية خلال ساعات

الترا عراق - فريق التحرير

تعرض رتل نقل معدات للقوات الأمريكية، الثلاثاء، إلى هجوم بعبوة ناسفة جنوبي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 15 أيلول/سبتمبر، أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة، في ناحية النيل بمحافظة بابل".

وأضاف البيان، أن الهجوم "أدى إلى أضرار بإحدى العجلات، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها".

وكانت الخلية أعلنت، الإثنين 14 أيلول/سبتمبر، "تعرض أرتال نقل معدات التحالف الدولي بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، إلى انفجار عبوتين ناسفتين، الأولى على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضًا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل، دون أن تتسبب بأية خسائر".

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