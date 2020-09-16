البرلمان الياباني ينتخب سوجا رئيسا للوزراء

2020/09/16 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة : استقدام محافظ كركوك وأوامر قبض لــ 23 موظفاً

كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.

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