2020/09/16 | 08:43 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 | 08:41 صباحاً | عدد القراءات : 2

مقترح لعبور مرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط

تدرس وزارة التربية حاليا التوصيات التي قدمتها لجنة التعليم النيابية خلال الفترة السابقة والتي من ضمنها اعتماد العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وأوضح مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي، أن "اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات بان تكون هذه السنة سنة عبور لهم".

وأضاف اللهيبي، أن "الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الرأي وسيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية"، مبينا أن "الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الازمة ووزارة الصحة

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