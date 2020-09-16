“آبل” تفاجئ العالم بمؤتمرها السنوي وتعلن عن “iPad Air” اللوحي الجديد

2020/09/16 | 08:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اطلقت شركة Apple جهازها “iPad Air” اللوحي الجديد، الذي يبلغ سعره 330 دولاراً أميركياً، ويتوافر بخمسة ألوان وبشاشة Liquid Retina وزر Touch ID.

وجاء اعلان شركة Apple عن هذه المنتجات الجديدة في مؤتمرها اليوم وكشفت أنّ برنامج ايفون الجديد iOS 14 سيتم اطلاقه غدا.

وأطلقت Apple في مؤتمرها السنوي لعام 2020 طرازيْ iPad Air وApple Watch.



المؤتمر مختلف هذا العام إذ أُقيم افتراضياً عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا أولاً، وثانياً لأن الشركة لم تُعلن عن جهاز أيفون 12 المنتظر.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك، عن ساعة أبل وجهاز “iPad Air”.وستكون ساعات أبل متوافرة في الأسواق الأميركية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.وأعلنت “أبل” عن خدمة “+ Apple Fitness”، الخاصة بالبيانات الصحية.أكدّت الشركة أنّ هدفها أن تكون شركة 100% صديقة للبيئة عبر استخدامها للطاقة المتجددة، في فروع الشركة كافة ابتداءاً من عام 2030.

ساعة “Apple Watch Series 6”تأتي الساعة بألوان عديدة: الأزرق، الأحمر وتحديثات للألوان القديمة.توفر ميزة “وجه الساعة”.



كما تتضمن تطبيقات للنوم وغسل اليدين والـCardio.تتضمن أيضاً خدمات لقياس ضربات القلب وقياس الأوكسجين في الدم.تعمل الساعة بشكل مستقل عن هاتف “ايفون”، وأسرع بنحو 20% من الجيل السابق.يبلغ سعرها 399 دولاراً أميركياً.

ساعة “Apple Watch SE”تشترك ساعة “Apple Watch SE” مع بعض ميزات “Apple Watch Series 6” الجديدة، منها مقياس التسارع المدمج،وتطبيقات تتبع النوم وغسل اليدين.يمكن استخدام الساعة الخلوية لإجراء مكالمات طوارئ، حتى الدولية، مع ميزة Emergency SOS.يبلغ سعرها 279 دولاراً أميركياً.

خدمة “+ Apple Fitness”تُظهر المؤشرات الصحية الخاصة بالمستخدم ومعلومات عن تمارين اللياقة البدنية.يُمكن للمستخدم متابعة التمارين الرياضية عبر هاتف آيفون، وتسجيل المعطيات على خدمة “+ Apple Fitness” في الوقت نفسه.تتضمن الخدمة أيضاً محتوى موسيقي ضخم ومكتبة كبيرة من البرامج والتمارين الرياضية.تبلغ كلفة خدمة “+ Apple Fitness” 10 دولارات في الشهر أو 80 دولاراً في السنة.ستتوافر الخدمة في عددٍ محدودٍ من الدول في نهاية 2020.

جهاز “iPad Air”يبلغ سعره 330 دولاراً أميركياً.سيتوافر الجهاز اللوحي في الأسواق المحلية ابتداءً من يوم الجمعة.سيتوافر الجهاز بخمسة ألوان وبشاشة Liquid Retina وزر Touch ID مدمج بزر التشغيل.يتوافر الجهاز بشريحة A14 Bionic، التي تُقدّم أداءاً أسرعاً بنسبة 40%، إضافة إلى محرك عصبي أسرع (معالجة 11 تريليون عملية في الثانية).يحوي الجهاز منفذ USC-C، كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابيكسل، وكاميرا آيباد برو الخلفية.

خدمة “Family Setup”ميزة تسمح للعائلات بالبقاء على اتصال بشكل أفضل، حتى لو لم يكن لدى بعض أفراد العائلة هاتف “ايفون”.تتوافر الخدمة في watchOS 7.تسمح الخدمة للوالدين بربط هواتفهم بساعة “أبل” الخاصة بطفلهم.تُقدّم الخدمة إشعارات موقع الطفل، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية وغيرها من الخدمات.

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