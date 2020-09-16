"لم أتخيل أبدا أن يوظفني ابني عنده".. وفاة والد بيل غيتس عن 94 عاما

2020/09/16 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي ويليام غيتس والد الملياردير الشهير بيل غيتس عن 94 عاما، وهو مؤسس شركة محاماة في سياتل، ساعد ابنه في تأسيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم.

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