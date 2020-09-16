صواريخ من غزة وغارات إسرائيلية عقب توقيع اتفاقي الإمارات والبحرين

2020/09/16 | 08:43 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 2دخان ونيران بعد ضربة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة يوم الأربعاء.تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.القدس/غزة (رويترز) - أطلق نشطاء في غزة صواريخ على إسرائيل وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في الجيب الفلسطيني عقب توقيع اتفاقين لإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل ودولتين خليجيتين.وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن نحو 10 غارات جوية على غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وإن 15 صاروخا أطلقت من القطاع على بلدات إسرائيلية قرب الحدود، حيث دوت صفارات الإنذار قبل الفجر.وأطلق فلسطينيون في غزة صاروخا على مدينة أشدود الإسرائيلية الساحلية يوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة شخصين، وذلك في نفس الوقت الذي كانت توقع فيه إسرائيل اتفاقين مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض لإقامة علاقات دبلوماسية.ويرى الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وغزة أن الاتفاقين اللذين توسطت فيهما الولايات المتحدة خيانة لقضيتهم.ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة.وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت ثمانية من الصواريخ التي أطلقت يوم الأربعاء.وقال الجيش في بيان إن الأهداف في غزة شملت مصنعا للأسلحة والمتفجرات ومجمعا تستخدمه حماس للتدريب وتجارب الصواريخ.وقالت حركة الجهاد الإسلامي في غزة إن “المقاومة”، دون تسمية فصائل محددة، أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل ردا على الغارات الجوية.تغطية صحفية جيفري هيلر ونضال المغربي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية

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