الباوي: الدستور العراقي يحظر الاعتراف بالكيان الصهيوني والشعب يؤيد ذلك

2020/09/16 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد المحلل السياسي حازم الباوي، ان الثوابت الدينية والاعتبارات الكثيرة لدى شعب العراق اضافة للدستور تحول بينه وبين الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي ملزم لجميع ساسته ويمنع التطبيع او الاعتراف باسرائيل كدولة”.

واضاف ان “الشعب يعرف ان العديد من ساسته ان لم يكونو قد زاروا الاراضي المحتلة سرا وعلنا فانهم راغبون في الحذو خلف انظمة التطبيع الخليجية وآخرها السعودية والامارات والبحرين بالاعتراف بالكيان الغاصب”.

وبين الباوي ان “الحكومة العراقية لا يمكنها الخروج عن رأي الشعب والاجماع حيال قضية تعد احدى الثوابت الدينية او القومية او الوطنية وحتى الاخلاقية بالاضافة للدستور الذي يحظر الاعتراف ويعاقب على زيارة (اسرائيل)”.



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