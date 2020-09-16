2020/09/16 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرادات نهر دجلة للموسم الصيفي الحالي، جيدة جدا مقارنة بالاعوام السابقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة سدة سامراء : لا تخفيض للاطلاقات المائية اتجاه الجنوب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة سدة سامراء : لا تخفيض للاطلاقات المائية اتجاه الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).