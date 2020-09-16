سياسي عراقي : العراق هو الخاسر الأكبر من اتفاقية السلام

2020/09/16 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يرى السياسي العراقي مثال الآلوسي، ان العراق هو الخاسر الأكبر من اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.وقال الآلوسي في تغريدة على “تويتر”، “مبروك يا سياسيي الخضراء، أمس العراق هو القربان والضحية مع توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات العربية والبحرين وإسرائيل”.مبروك يا سياسيين الخضراءأمس العراق هو القربان والضحية مع توقيع #اتفاقية_السلام بين […]

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