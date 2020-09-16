الرافدين: دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2020/09/16 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد مشيرا الى ان منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها الكترونيا ومن خلال الرابط https://qi.iq/loans

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