الكاظمي يشكل لجنة عليا للإعمار والخدمات برئاسة شقيقه (وثيقة)

2020/09/16 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اظهرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، ان مصطفى الكاظمي اصدر امر ديواني يقضي تشكيل لجنة عليا للاعمار والخدمات ، برئاسة “الدكتور صباح عبد اللطيف مشتت” .

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