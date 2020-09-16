الكاظمي: دول مجاورة تعمل على تأسيس بنى تحتية لموانئ تهدد الوضع العراقي

2020/09/16 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن هناك دولاً مجاورة للعراق تعمل على تأسيس بنى تحتية لبناء موانئ قد تهدد العراقي، فيما أكد أن انطلاقة ميناء الفاو ستكون خلال حكومته.

وذكر الكاظمي، في مقاطع فيديو من كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس، نشرها المكتب الإعلامي للكاظمي، أن "هناك مشكلة حقيقية في ميناء الفاو، فقد تمت المتاجرة به منذ سبعة عشر عاماً".

وأضاف: "سنعمل بجدية خلال هذه الفترة على تحقيق مشروع الفاو، ولن نسمح لأحد بأن يمسّ حقّنا في مشروع بناء ميناء سيادي".

وجدد الكاظمي خلال الجلسة على عدم انتمائه للأحزاب بالقول: "ستُ حزبياً، ولا أنتمي لأي حزب، وعليّ مسؤولية أخلاقية هي نقل الأمانة الى الانتخابات في حزيران المقبل، إن شاء الله، والعمل على دفع عجلة الإصلاح، وعلى السياسيين أن يستوعبوا أن العراق يمرّ بظروف صعبة ومعقّدة، لكن مازالت الإرادة قوية".

وقال: "أجرينا مجموعة تغييرات إدارية وقانونية، واعتمدنا فيها ثلاثة مبادئ، هي النزاهة والكفاءة والترشيح من أبناء المؤسسات، لنتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا مطلب شعبي".

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