الرافدين يعلن رفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2020/09/16 | 09:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مصرف الرافدين عن رفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : انه تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد ، مشيرا الى ان منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها الكترونيا ومن خلال الرابط https://qi.iq/loans"./انتهى9

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