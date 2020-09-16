2020/09/16 | 09:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ تكفل ولي العهد الاماراتي محمد بن زايد، بعلاج الشاعر كريم العراقي الذي أصيب بسرطان الأمعاء والبروستات، مما جعله ينتقل إلى أحد مستشفيات أبو ظبي لتلقي العلاج الكيميائي هناك.وقال العراقي إن "الشيخ محمد بن زايد، اطمأن على صحتي وقرر أن يتكفل بعلاجي".واشار الى ان "المرض قد يتطلب شهورا عديدة للعلاج، وأن العلاج الحالي سيستمر لمدة شهر ونصف، ليتقرر بعدها إذا ما كانت هناك حاجة لإجراء عملية أم لا"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد الاماراتي يتكفل بعلاج الشاعر كريم العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد الاماراتي يتكفل بعلاج الشاعر كريم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).