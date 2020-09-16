2020/09/16 | 09:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال 3 إلى 4 أسابيع، مما يؤكد توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".وأوضح الرئيس الأميركي "نحن على وشك الحصول على لقاح..



إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات.



ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع تشرين الثاني./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لقاح كورونا قد يكون متاحا خلال 20 يوما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: لقاح كورونا قد يكون متاحا خلال 20 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).