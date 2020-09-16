السفير العراقي: سنسلم الكويت اليوم 21 رفاتاً

2020/09/16 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي ان بلاده ستسلم الكويت اليوم الاربعاء 21 رفاتاً يعتقد أنها تعود لأسرى ومفقودين كويتيين....

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