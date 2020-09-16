العراق يرفض قروضا دولية

2020/09/16 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، جمال كوجر، يوم امس الثلاثاء، عن موعد إقرار مشروع الموازنة ا...

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