أول تعليق لمدير عراقي على أنباء إقالته بعد شتمه مواطن

2020/09/16 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدير العلاقات والاعلامي في أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، على أنباء إقالته بسبب شتمه مواطن في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة....

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