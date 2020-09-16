2020/09/16 | 09:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلن الشاعر كريم العراقي، اصابته بمرض عضال، مشيرا الى تلقيه العلاج في احدى مستشفيات الامارات.وتكفل ولي العهد الاماراتي محمد بن زايد، بعلاج الشاعر كريم العراقي الذي أصيب بسرطان الأمعاء والبروستات، مما جعله ينتقل إلى أحد مستشفيات أبو ظبي لتلقي العلاج الكيميائي هناك.وقال العراقي إن "الشيخ محمد بن زايد، اطمأن على صحتي وقرر أن يتكفل بعلاجي".واشار الى ان "المرض قد يتطلب شهورا عديدة للعلاج، وأن العلاج الحالي سيستمر لمدة شهر ونصف، ليتقرر بعدها إذا ما كانت هناك حاجة لإجراء عملية أم لا".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: اصابة الشاعر كريم العراقي بمرض عضال ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: اصابة الشاعر كريم العراقي بمرض عضال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).