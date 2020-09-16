الرافدين: دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2020/09/16 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلن مصرف الرافدين،اليوم الاربعاء،دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،انه "تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد".

واضاف ان"منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها الكترونيا ومن خلال الرابط https://qi.iq/loans

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