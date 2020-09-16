مصرف الرافدين إلى الموظفين: دفعة أموال جديدة على ’بطاقة الماستر كارد’

2020/09/16 | 09:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، "تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد"، مشيراً إلى ان "منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها إلكترونيا ومن خلال الرابط ttps://qi.iq/loans".

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