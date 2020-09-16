فيديو.. بايدن يشغل أغنية

2020/09/16 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة شهر نوفمبر المقبل جو بايدن، الدهشة مساء الثلاثاء خلال الاحتفال بشهر التراث الإسباني.

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