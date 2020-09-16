ترامب : لقاح لفيروس كورونا سيكون جاهزاً للاستخدام خلال 4 أسابيع

2020/09/16 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاحاً لفيروس كورونا ربما يكون جاهزاً للاستخدام في غضون أربعة أسابيع.وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء صباح اليوم الأربعاء : “ربما كانت الإدارة الأمريكية السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمع الموافقات..نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه.ربما […]

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