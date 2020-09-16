الرافدين يدفع وجبة جديدة من سلف الموظفين

2020/09/16 | 09:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء، عن دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد”.

وأشار إلى أن “منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها الكترونيا ومن خلال الرابط https://qi.iq/loans”.

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