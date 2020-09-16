قوة من سوات تعتقل مدير التقاعد السابق احمد الساعدي

2020/09/16 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد مصدر أمني، مساء امس الثلاثاء، بأن قوة من “سوات” اعتقلت ستة مسؤولين عراقيين ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “قوة أمنية من سوات اعتقلت، يوم امس ستة مسؤولين مع مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في بغداد بتهمة الفساد”.وأشار المصدر […]

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