صحة الرصافة تتوقع حصول طفرة في إصابات فيروس كورونا خلال شهرين

2020/09/16 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..توقعت دائرة صحة بغداد الرصافة، حصول طفرة في إصابات فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين نظراً للتوقعات بحصول موجة وبائية بسبب التغييرات المناخية.وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن “الوضع الوبائي ما يزال غير مستقر وخطورته تكمن خلال الشهرين المقبلين”، عازيا زيادة الإصابات إلى “ارتفاع عدد الفحوصات […]

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