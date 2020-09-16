توتنهام يتفق على ضم ريجيلون بعقد بيع نهائي وبيل بالإعارة

2020/09/16 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … توصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيره الإسباني ريال مدريد ، على رحيل ثنائي الفريق جاريث بيل و سيرجيو ريجيلون للسبيرز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.و أكدت صحيفة ديلي ريكورد البريطانية ، مساء الثلاثاء ، على إتمام الاتفاق بين السبيرز و النادي الملكي على رحيل بيل إلى كتيبة المدرب البرتغالي […]

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