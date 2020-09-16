العراق يرسل طائرة مساعدات ثالثة للسودان

2020/09/16 | 09:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انطلقت طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان بعد توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح جسر جوي ،وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول.

وتحمل طائرة المساعدات العراقية الثالثة ١٢ طناً من المواد الاغاثية لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، ارسال محصول الحنطة إلى السودان في الأيام المقبلة.

وقال ممثل الأمانة ليث عبد العزيز إن”وزارة التجارة في طور تحميل محصول الحنطة من الفائض الستراتيجي ،ومن المؤمل أن تصل إلى السودان في الأيام المقبلة، إضافة إلى مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة ،وتشمل لقاحات مضادة لأمراض قد تصيب المواطنين جرّاء الفيضانات”.



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