2020/09/16 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت مؤسسة الشهداء، الأربعاء، عن انهاء الدفعة الاولى من معاملات ضحايا التظاهرات في بغداد بعد شمولهم بقانون ضحايا الارهاب.

وقال مدير دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدفعة شملت 106 معاملات انجز منها بالكامل 80 معاملة، وباشرت الدائرة اصدار الهويات التقاعدية وتوزيعها بين المشمولين”، مبينا أن “الاسبوع المقبل سيشهد انجاز اكثر من 40 هوية تقاعدية وبطاقة ذكية، فضلا عن ان الدائرة بصدد انجاز معاملات اخرى سيتم الاعلان عنها قريبا”.

وأضاف المندلاوي ان “الدائرة ستباشر انجاز معاملات بقية المحافظات قريبا، لاسيما محافظة ذي قار التي تعد الاكثر عددا بالضحايا الذين وصلوا الى 135 شهيدا، وقد تم اكمال 60 معاملة وارسلت الاسماء الى لجنة تعويض المتضررين في ذي قار، لاسيما بعد ان تم فرز الموظفين منهم وارسال اسمائهم الى اللجان الفرعية في الوزارات من اجل المصادقة على معاملاتهم”.

وتابع ان “محافظة البصرة شهدت المصادقة على 10 معاملات من اصل 41 معاملة”، مشيرا الى ان “الدائرة ستفتتح قريبا استمارات تخص الاموال المنقولة وغير المنقولة والاضرار المادية”.

واوضح ان “المؤسسة اعدت مؤخرا استمارة خاصة بالتقديم الالكتروني لضحايا التظاهرات مؤلفة من اربع فئات، هي الشهيد والمصاب والمخطوف والمفقود، وقد بدأت عملية التقديم على موقع خاص بالمؤسسة لتسهيل عملية انجاز المعاملات”، مؤكدا ان “عملية التقديم ستبقى مفتوحة لحين انهاء عملية تسلم جميع الطلبات”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تنجز الدفعة الأولى من تعويضات ضحايا تظاهرات بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تنجز الدفعة الأولى من تعويضات ضحايا تظاهرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).