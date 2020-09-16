أبرز القرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء

2020/09/16 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادوافـــق مـجـلـس الـــــوزراء، على عـدد من الـقـرارات، منها قيام وزارة التخطيط بــإدراج مـشـروع تحويل القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كـــم، ضـمـن خـطـة وزارة المـــوارد المـائـيـة لـعـام/ 2020.

وقُدرت كلفة المشروع بـ2925000000 (ملياران وتسعمئة وخمسة وعشرون مليون دولار)، تشمل نسبة 10% من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.





كما وافـق المجلس على "قيام وزارة المالية بتمويل وزارة المـوارد المائية بمبلغ 5 مليارات دينار بما لا يـزيـد عـلـى نسبة 1/12 للنفقات التشغيلية للمشروع المـذكـور فـي الفقرة (1) آنـفـا، وفـق المـادة (13) مـن قـانـون الإدارة المالية الاتـحـاديـة (6 لسنة 2019) المعدل.

وقــرر المـجـلـس، بـحـسـب بـيـان لـلـمـكـتـب الإعـلامـي لرئيس المجلس (أمس الثلاثاء)، "تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الـرقـم 78 لسنة 2017 ،لمـدة خمس سـنـوات وتمول ذاتياً بعد ذلك".

في حين أقر "محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مناقشة مــوضــوع بــيــانــات مــوظــفــي الــدولــة والمــقــتــرحــات الكفيلة بـإزالـة المعوقات بشأن تنظيمها، بتشكيل فريق برئاسة وزيـر التخطيط، يضم في عضويته مستشار رئيس الـوزراء، وممثلا عن ديوان الرقابة المــالــيــة، ومــديــر عــام الـجـهـاز المــركــزي لـلإحـصـاء، ومـمـثـلا عــن وزارة الــتــجــارة، ومـمـثـلا عــن وزارة الـعـمـل والـشـؤون الاجـتـمـاعـيـة ومـمـثـلا عـن كـل من وزارتـي الداخلية والدفاع، يتولى تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة.

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