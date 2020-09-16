2020/09/16 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كوورنا في العالم تتخطى الـ29.39 مليون ووفياته تقترب من 930 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كوورنا في العالم تتخطى الـ29.39 مليون ووفياته تقترب من 930 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).