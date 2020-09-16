واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ضحمة لكردستان العراق

2020/09/16 | 09:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفیر الأمیركي لدى العراق ماثیو تولر، یوم امس الثلاثاء، تقدیم بلاده مساعدات عسكریة إلى وزارة البیشمركة في منطقة كردستان العراق....

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