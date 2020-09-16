بالصور.. نازحة ايزيدية تطور حذاءً ذكياً للمكفوفين

2020/09/16 | 09:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت منار يوسف وهي طالبة ايزيدية نازحة من سنجار حذاءً ذكياً للمكفوفين الذين يعانون من ضعف حاسة السمع....

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