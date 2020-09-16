برلمان كوردستان يقر

2020/09/16 | 09:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان اقليم كوردستان

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