صحة الرصافة تعلق بشأن الاعتداء على كوادر طبية بمستشفى ابن الخطيب

2020/09/16 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

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مشفى ابن الخطيب

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عبرت دائرة صحة الرصافة، الأربعاء، عن إدانتها للاعتداء الذي طال الكوادر الطبية والصحية في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين.

وذكر إعلام الدائرة في بيان اليوم، 16 أيلول 2020، ان "دائرة صحة بغداد الرصافة تدين بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء الذي طال كوادر طبية وصحية في مستشفى ابن الخطيب من ذوي احد المتوفين المصابين بفيروس كورونا"، مؤكدة انه تم القبض عليهم واحالتهم الى القضاء وستسلك الطرق القانونية لمحاسبتهم.

واوضح البيان ان "مجموعة من ذوي احد المتوفين من المرضى الراقدين في مستشفى ابن الخطيب قاموا بالاعتداء على طبيب مقيم في المستشفى وعدد من الكوادر التمريضية بالضرب ومن ثم قاموا بتكسير جهاز الانعاش الـ RCU والصدمة الكهربائية في الردهة والتي بأمس الحاجة اليها في هذا الوقت العصيب للمرضى من الحالات الحرجة وعدد اخر من الاجهزة الطبية وقواطع الزجاج والاثاث".

وأشارت إلى ان "الاجهزة الامنية القت القبض عليهم واحالتهم للتحقيق وستتبع دائرة صحة الرصافة كافة الاجراءات القانونية بحقهم لمنع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على الكوادر العاملة في المؤسسات الصحة من كافة الاختصاصات، لمنع تكرار هذه الامور في ظل هذا الظرف الوبائي الحساس والتضحيات الجسام التي تقدمها كوادر وزارة الصحة مضحين بأرواحهم لحماية وعلاج المرضى" .

ر.إ

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