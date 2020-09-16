مراسلنا : العراق يسلم الكويت رفاة ٢١ مفقودا

2020/09/16 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفنتوس يخطط لبيع ديبالا

بدأ نادي يوفنتوس التخطيط من أجل بيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الظروف المالية.

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