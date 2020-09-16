البرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيساً للوزراء

2020/09/16 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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انتخب البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، يوشيهيدي سوغا، رئيسا للوزراء، خلفا لرئيس الحكومة السابق شينزو آبي، الذي استقال لأسباب صحية.

وحظي ترشيحه بتأييد غالبية النواب في مجلس النواب، الذي وفقا للدستور، له الكلمة الأخيرة في انتخاب رئيس الحكومة، وفاز سوغا خلال التصويت بثقة 314 نائبا من أصل 462 نائبا في مجلس النواب.



كما حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ.

ويترتب على سوغا أن يعلن في الساعات القليلة المقبلة عن قوام حكومته الجديدة، ومن المتوقع أن يحتفظ معظم أعضاء حكومة شينزو آبي الأخيرة، بمناصبهم الوزارية.وكان مكتب رئيس الحكومة اليابانية، قال إن حكومة اليابان برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، استقالت اليوم الأربعاء، بالكامل.





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