نعي رسمي.. الجائحة تفتك بـ’أحد فرسان السرد العراقي’

2020/09/16 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الاربعاء، رحيل القاص العراقي باسم الشريف اثر مضاعفات فيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، "نقدم التعازي إلى الأوساط الأدبية العراقية عامةً وإلى اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة خاصةً بوفاة القاص باسم الشريف فجر الثلاثاء إثر إصابته بجائحة كورونا".

وأضاف البيان، "مرة أخرى يخطف الموت أحد فرسان السرد العراقي، القاص المبدع باسم الشريف بجائحة كورونا".

وختم البيان، "نسأل الله له المغفرة والرحمة ولأهله وذويه وأصدقائه ومتابعيه الصبر والسلوان".

يذكر أنَّ الراحل كان يشغل عضوية الهيئة الإدارية لاتحاد أدباء البصرة، وهو مسؤول عن البيوت الأدبية في اتحاد أدباء البصرة ومن مؤلفاته القصصية: (شواهد الأشياء)، و(سعادات الأمكنة المضاعة).

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