2020/09/16 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن قتل الناشطة والصيدلانية العراقية شيلان دارا رؤوف، وعائلتها داخل منزلهم في حي المنصور وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون عراقيون: "مجزرة بشعة" في بغداد بحق ناشطة ووالديها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون عراقيون: "مجزرة بشعة" في بغداد بحق ناشطة ووالديها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).