العراقيون بالمرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا

2020/09/16 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..اظهرت بيانات احصائية تركية، أن العراقيين جاؤوا بالمرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال شهر اب 2020.وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ، ان “الايرانيين جاءوا بالمرتبة الاولى من حيث شراءهم للعقارات التركية في شهر اب وبواقع 650 منزلا ، فيما جاء العراقيون بالمرتبة الثانية وبواقع 592 […]

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