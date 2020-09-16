الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة الفلسطينية ترد

2020/09/16 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة “فلسطين اليوم” أن القصف الصهيوني استهدف موقعين للمقاومة شمال مدينة غزة، مما أدى إلى تضرر منازل المواطنين.

وأضاف شهود عيان، أن الطيران الحربي قصف موقعا للمقاومة غرب المحافظة الوسطى، فيما تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطيران الصهيوني.

كما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات “الاسرائيلية” بعدد من الصواريخ، حيث دوت صافرات الانذار في مستوطنة سديروت والنقب الغربي.

وفي وقت لاحق، أغارت طائرات العدو الحربية على موقع للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال موقع “حدشوت بتاخون سدي” العبري، “إن طائرات الجيش تهاجم أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ”.

من جانبها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية تجاه مواقع ومغتصبات العدو في ما يسمى بـ “غلاف غزة، رداً على قصف مواقعها وفي إطار معادلة القصف بالقصف.



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