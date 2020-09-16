اصابة الشاعر كريم العراقي بسرطان الأمعاء والبروستات

2020/09/16 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أصيب الشاعر كريم العراقي بسرطان الأمعاء والبروستات، مما جعله ينتقل إلى أحد مستشفيات أبو ظبي لتلقي العلاج الكيميائي هناك، حيث خضع حتى الآن بـ4 جلسات.وقال العراقي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “الشيخ محمد بن زايد، اطمأن على صحته وقرر أن يتكفل بعلاجه”.أما عن حالته الصحية فقال، إن “المرض قد […]

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