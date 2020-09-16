2020/09/16 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض بدرجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد، نهاية الأسبوع الحالي وبفارق أكثر من خمس درجات دون المعدل الطبيعي.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة، إن “معدلات الرطوبة النسبية سترتفع اليوم، ثم تعود للانخفاض يوم الخميس في وسط وجنوب مدينة البصرة”.وبين عطية، أن “هنالك كتلة معتدلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احوال الطقس : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احوال الطقس : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).