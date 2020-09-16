كشف الوضع المائي في سدة سامراء.. هل ستقلل الكميات باتجاه بغداد؟

2020/09/16 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصفت إدارة سدة سامراء ايرادات نهر دجلة للموسم الصيفي الحالي بالجيدة جدا، معلنة ان السدة اطلقت حصصا مائية هي الاعلى منذ سنوات وبلغت 700 متر مكعب بالثانية ، مبينة ان الخزين المائي في السدة جيد.وذكر مدير سدة سامراء وناظم الثرثار المهندس كريم حسن حمادي في تصريح صحفي، ان "إيرادات نهر دجلة للموسم الصيفي الحالي، جيدة جدا مقارنة بالاعوام السابقة، اذ بلغ معدل تصريف مؤخر سدة سامراء باتجاه بغداد وجنوب البلاد للخطة الصيفية والاستخدامات المدنية والصناعية 600 متر مكعب بالثانية، ليصل اعلى تصريف للمياه هذه السنة ولفترات طويلة 700 متر مكعب بالثانية في مؤخر السدة، مقابل 450 مترا مكعبا في الثانية خلال الصيف الماضي.واشار الى ان معدلات تصريف المياه للعام الحالي، كانت بمستوى جيد جدا باتجاه مؤخر سدة سامراء، اضافة الى تغذية نهري الاسحاقي والرصاصي بكميات المياه التي يحتاجانها، عادا الخزين المائي في اعالي سدة سامراء، جيدا، عدا سد دوكان اذ كانت إيراداته الصيفية قليلة، اما سد الموصل فموقفه ممتاز من ناحية الخزين المائي.واكد حمادي عدم وجود اي نية لتقليل الاطلاقات المائية باتجاه جنوب العراق، اذ يتم رفد محافظة بغداد وجنوب البلاد بحسب احتياجها بتصاريف المياه من مؤخر سدة سامراء بالاضافة الى تغذية نهري دجلة والفرات عن طريق بحيرة الثرثار لزيادة الإيرادات المائية باتجاه جنوب العراق".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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