هبوط حاد بمخزون النفط الخام الأميركي.. وارتفاع بالبنزين

2020/09/16 | 10:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

هوت مخزونات الولايات المتحدة الأميركية من النفط الخام الأسبوع الماضي مع ارتفاع مخزون البنزين، بحسب ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

وتراجع مخزون الخام 9.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 أيلول إلى حوالي 494.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 1.3 مليون برميل، بحسب رويترز.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 798 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأفادت بيانات معهد البترول بارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 641 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 3.8 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين لهبوط قدره 160 ألف برميل.

وبحسب الأرقام، تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 600 ألف برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام 96 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.

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