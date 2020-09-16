اعتقال 3 مهندسين ومقاول في الأنبار

2020/09/16 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

أفاد مصدر أمني من محافظة الانبار، الأربعاء، (16 أيلول، 2020)، باعتقال 3 مهندسين ومقاول في قضاء القائم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية وبالتعاون مع هيأة النزاهة اعتقلت 3 مهندسين ومقاول في قضاء القائم، بسبب التلكؤ في انشاء طريق خدمي في القضاء".

واضاف، أن "المعتقلين هم كل من المهندس ساهر حميدي، والمهندس راغب عبدالكريم لطيف، العامل بدائرة البلدية في القضاء، والمهندس ابراهيم حمدي، الموظف بدائرة البلدية، والمقاول المسؤول عن الطريق الرئيسي في قضاء القائم".

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