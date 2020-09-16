حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في عموم المحافظات

2020/09/16 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2020)، حالة الطقس في عموم المحافظات، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون مشمساً وحاراً.

وبحسب جدول توضيحي للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها مشمساً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة".

وأظهر الجدول، أن "المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها مشمساً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأشارت الهيأة إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون مشمساً مع ظهور بعض القطع من الغيوم وحار جداً، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وفي أقسامها الغربية تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة".

يتبع.



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