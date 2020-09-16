السفارة الكويتية :العراق يسلم الكويت 21 رفات يعتقد انها مفقودون كويتيون / موسع

2020/09/16 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تسلمت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الاربعاء 21 رفات من الحكومة العراقية ، لاسرى يعتقد انها كويتيون فقدوا ابان الغزو العراقي للكويت في العام 1990".وقالت السفارة في بيان انه : واستمرارا للجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى من خلال آلية عمل اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية المنبثقة عنها الدوليتين التي تترأسهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية كل من دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكةالعربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، وجمهورية فرنسا بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق ( يونامي ) - بصفة مراقب ، تم اليوم نقل وتسليم رفات يعتقد بأنها تعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة بناء على المؤشرات الأولية "..واوضحت " انه سيتم اجراء عمليات الفحص الجيني والاستعراف على تلك الرفات في دولة الكويت من خلال الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الاسری ، والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى./انتهى9

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