كورونا.. الإدارة الذاتية تسجل وفاتين و63 اصابة جديدة

2020/09/16 | 10:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطالب المسؤولون في الإدارة المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة كورونا

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