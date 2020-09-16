بالصور.. نحر عائلة كوردية في بغداد

2020/09/16 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مراسل ان ار تي، الاربعاء، مقتل 3 أفراد من عائلة كوردية، نحرا في بغداد، وهم أب وأم وابنتهما.

وقال المراسل اميد محمد، اليوم (16 ايلول 2020)، ان "منزل العائلة المؤلفة من ثلاثة افراد، الاب والام وابنتهما الصيدلانية قد اقتحم من قبل مجهول في منطقة المنصور، غربي بغداد".

واضاف، ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث لم يكن ارهابيا، ووصلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، للبدء بالتحقيقات، وتم إرسال الجثث إلى الطب العدلي".

يشار إلى أن شيلان متخرجة من كلية الصيدلة في بغداد عام 2016، ومن سكنة منطقة المنصور، وكانت تعمل صيدلانية في مدينة الطب ببغداد، في قسم الأمراض السرطانية.

ا.ح

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